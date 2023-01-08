Глава Чечни рассказал о схеме Запада по отмыванию денег на Украине

«Вижу, что некоторые наблюдают из-за иностранной помощи в Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада Украины и до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки», — сказал Кадыров в telegram-канале.