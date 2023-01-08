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11 минут назад

Глава Чечни: до Украины дойдет максимум 15% западной поддержки

Ura.Ruиещё 1

До Украины дойдет не более 15% от всей суммы западной поддержки. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл схему Запада по отмыванию денег.

Глава Чечни рассказал о схеме Запада по отмыванию денег на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Вижу, что некоторые наблюдают из-за иностранной помощи в Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада Украины и до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки», — сказал Кадыров в telegram-канале.

Ранее представители Национального банка Украины сообщили, что Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.

Политика,Рамзан Кадыров,
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