Медведев прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Конгресса США

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», - уточнил Медведев.

Свой пост он сопроводил карикатурой, на которой слон и осел (символы, соответственно, Республиканской и Демократической партий США) с трудом тащат телегу с довольной свиньей.