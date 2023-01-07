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16 минут назад

Медведев прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Конгресса США

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал затянувшиеся выборы спикера Палаты представителей Конгресса США.

Медведев прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Конгресса США
Фото: ТАССТАСС

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», - уточнил Медведев.

Свой пост он сопроводил карикатурой, на которой слон и осел (символы, соответственно, Республиканской и Демократической партий США) с трудом тащат телегу с довольной свиньей.

На заднем плане также изображена статуя Свободы с жестом «фейспалм», которое в интернете считается проявлением разочарования, стыда, уныния, раздражения или крайнего смущения.

Политика,Дмитрий Медведев,Конгресс США,Совет безопасности РФ,
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