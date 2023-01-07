Медведев прокомментировал избрание Маккарти картинкой свиньи с флагом Украины

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру по случаю затянувшихся выборов спикера Палаты представителей Конгресса США.

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"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", - написал Медведев в своем Telegram-канале в субботу.

Пост проиллюстрирован карикатурой, на которой слон и осел (символы, соответственно, Республиканской и Демократической партий США) тащат телегу со свиньей. На заднем фоне также изображена статуя Свободы с жестом "фейспалм".

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ночь на субботу был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса оставалась, по сути, парализованной, так как законодатели не имели возможности принять присягу и перейти к полноценной деятельности.