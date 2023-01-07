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44 минуты назад

Медведев карикатурой прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Конгресса США

ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру по случаю затянувшихся выборов спикера Палаты представителей Конгресса США.

Медведев прокомментировал избрание Маккарти картинкой свиньи с флагом Украины
Фото: ТАССТАСС

"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", - написал Медведев в своем Telegram-канале в субботу.

Пост проиллюстрирован карикатурой, на которой слон и осел (символы, соответственно, Республиканской и Демократической партий США) тащат телегу со свиньей. На заднем фоне также изображена статуя Свободы с жестом "фейспалм".

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ночь на субботу был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

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До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса оставалась, по сути, парализованной, так как законодатели не имели возможности принять присягу и перейти к полноценной деятельности.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера. Десятый же тур провели впервые за 164 года. В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.

Политика,Кевин Маккарти,Дмитрий Медведев,Конгресс США,Совет безопасности РФ,
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