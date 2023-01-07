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25 минут назад

Пушков рассказал о возможных последствиях решения Макрона по Украине

Илья Родин

Решение главы Франции Эммануэля Макрона передать киевским военным БМП AMX-10 RC («колесные танки») может привести к прямому столкновению России и НАТО, предположил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Пушков рассказал о возможных последствиях решения Макрона по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор отметил, что отправка Киеву БМП этой модели не изменит ход противостояния как таковой.

«Однако [отправка AMX-10 RC] может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», - подчеркнул Пушков.

По его мнению, действия Макрона также позволяют судить о настроениях среди европейской элиты, степени ее ожесточенности против России.

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Пушков уточнил, что в западных столицах практически не думают о сокращении или прекращении военной поддержки Киева. Он призвал не питать иллюзий по этому вопросу.

Напомним, что в ближайшие пакеты военной помощи западные страны планируют включить колесные танки AMX-10RC, БМП Marder и ЗРК Patriot.

Политика,Эммануэль Макрон,Алексей Пушков,НАТО,ЕС,
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