По словам главы украинского Минобороны, "НАТО воюет Украиной" в противостоянии с Россией . Резников в интервью телеканалу "1+1" сказал, что украинцы выполняют миссию НАТО. От альянса требуются поставки вооружений, так как солдаты НАТО не проливают свою кровь.

"НАТО воюет Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении. Это противостояние готовилось Западом во главе с США давно. СВО была вынужденной мерой для защиты людей на восточных территориях", - пояснил Чепа.

Ранее Резников говорил, что ВСУ выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией. По его словам, Украина играет роль "щита для всего цивилизованного мира", имея в виду Запад. Российские политики и дипломаты неоднократно говорили об участии альянса в конфликте на Украине.