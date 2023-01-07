Пушилин рассказал о вранье Меркель и Олланда

«Соответственно, она врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что. А сейчас мы увидели историю, что Олланд ее буквально поддержал. По сути, это основные гаранты этих минских соглашений. И теперь они в этом расписались», — подытожил глава ДНР.