Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

Фото: ТАСС ТАСС

Глава государства сказал, что этот светлый праздник вдохновляет людей на благие дела и утверждает в обществе такие духовные ценности и нравственные ориентиры, как милосердие, сострадание, добро и справедливость.

Также Путин отметил вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление семьи.

По словам президента, церковные организации уделяют внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся в помощи, поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Путин назвал это подвижнической работой, которая заслуживает самого искреннего уважения.

"Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в послании президента.