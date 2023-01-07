Патриарх Кирилл назвал причины самых страшных мировых конфликтов

Самые страшные мировые конфликты происходят потому, что люди отдалились от веры. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости со ссылкой на проповедь в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Фото: ТАСС ТАСС

Он подчеркнул, что отказ от веры порождает страшнейшие мировые конфликты, и наоборот — с помощью веры можно «исцелять» конфликты и преодолевать их. Патриарх Кирилл пожелал, чтобы «живая вера» помогла людям устроить их жизнь и отношения с окружающими лучшим образом, а также уничтожила «злобу и противоречия», угрожающие всему человечеству.

Он призвал верующих во всем мире молиться Богу за мир и спокойствие.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественской проповеди призвал жителей России молиться за братьев и сестер на Украине. Он считает, что вера в соотечественников поможет «правде победить».

До этого он обратился к Москве и Киеву с призывом прекратить боевые действия хотя бы на один день, чтобы православные христиане смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.