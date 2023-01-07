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44 минуты назад

Патриарх Кирилл назвал причины самых страшных мировых конфликтов

Елена Прошина

Самые страшные мировые конфликты происходят потому, что люди отдалились от веры. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости со ссылкой на проповедь в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Кирилл назвал причины самых страшных мировых конфликтов
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что отказ от веры порождает страшнейшие мировые конфликты, и наоборот — с помощью веры можно «исцелять» конфликты и преодолевать их. Патриарх Кирилл пожелал, чтобы «живая вера» помогла людям устроить их жизнь и отношения с окружающими лучшим образом, а также уничтожила «злобу и противоречия», угрожающие всему человечеству.

Он призвал верующих во всем мире молиться Богу за мир и спокойствие.

Патриарх Кирилл во время службы на Рождество сделал заявление по Украине

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественской проповеди призвал жителей России молиться за братьев и сестер на Украине. Он считает, что вера в соотечественников поможет «правде победить».

До этого он обратился к Москве и Киеву с призывом прекратить боевые действия хотя бы на один день, чтобы православные христиане смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Президент России Владимир Путин выполнил его просьбу и велел министру обороны Сергею Шойгу ввести временный режим прекращения огня — с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

Политика,Патриарх Кирилл,Сергей Шойгу,Иисус Христос,Владимир Путин,
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