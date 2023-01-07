В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
33 минуты назад

Назван новый потенциальный союзник России

Lenta.ruиещё 1

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Ura.ru назвал страну, которая в настоящее время является новым потенциальным союзником России. По его мнению, Москве необходимо укреплять отношения с Индонезией.

Назван новый потенциальный союзник России
Фото: flickr.comflickr.com

Эксперт уточнил, что Индонезия является привлекательной страной для России, так как она обладает большим людским ресурсом, а также сохраняет нейтралитет в нынешней международной обстановке.

«Логистика из Индонезии достаточно сложная, как из морской страны. А пути через Средиземное море затруднены. Через Находку по внутренним российским водам тоже проблема», — заявил он.

Брутер отметил, что в вопросе торговли с Индонезией имеются те же проблемы, что и в случае торговли с Китаем — недостаточное развитие железнодорожного направления между странами. Он уточнил, что в сегодня Индонезия является четвертой страной в мире по численности населения, а развитие отношений с ней давно представляет интерес для России. Политолог также подчеркнул, что страна заинтересована во вступлении в БРИКС.

Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал, что Индонезия «пока в процессе» рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы «Мир». Он отметил, что власти рекомендовали индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования данных карт.

Политика,Владимир Брутер,БРИКС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители