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13 минут назад

Пушков осудил выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира

Национальная Служба Новостейиещё 1

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высмеял выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

В России ответили на выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира
Фото: ТАССТАСС

Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По мнению парламентария, генсек НАТО заслуживает награды за «выдающуюся работу в трудное для альянса время».

«То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!» — высказался Пушков.

Сенатор отметил, что Нобелевский комитет потеряет «остатки авторитета» в случае, если Столтенберг получит награду.

Политика,Армия,Йенс Столтенберг,Алексей Пушков,Нобелевский комитет,НАТО,Совет Федерации,
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