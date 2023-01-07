В России ответили на выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира

«То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!» — высказался Пушков.