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9 минут назад

Патриарх Кирилл во время службы на Рождество сделал заявление по Украине

Елена Прошина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественской проповеди призвал жителей России молиться за братьев и сестер на Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на трансляцию проповеди из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве на Rutube.

Патриарх Кирилл во время службы на Рождество сделал заявление по Украине
Фото: ТАССТАСС

Патриарх Кирилл обратился к россиянам с просьбой молиться за благополучие своих соотечественников на Украине.

«Будем молиться за наших братьев и сестер на украинской земле, будем молиться за страну нашу, за властей, за воинство, за наших родных и близких в надежде на то, что силой и благодатью Божию правда победит», — заявил он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Москва и Киев должны прекратить боевые действия хотя бы на один день, чтобы православные христиане смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. После этого президент России Владимир Путин велел министру обороны Сергею Шойгу ввести временный режим прекращения огня, который будет длиться с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

До этого Патриарх Кирилл призывал священников не прекращать общение с теми, кто не поддерживает действия России на Украине. Он считает, что в противном случае они еще больше дистанцируются от государства и его решений.

Политика,Патриарх Кирилл,Сергей Шойгу,Иисус Христос,Владимир Путин,
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