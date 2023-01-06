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1 час назад

В Госдепе заявили, что ждут от России переговоров по Украине

ТАСС

Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Госдепе ждут от России переговоров по Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2022 года законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за проголосовало подавляющее большинство жителей.

Политика,Владимир Путин,Госдеп США,
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