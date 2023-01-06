Кириенко посетил восстанавливаемые Ленобластью объекты в ДНР

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко вместе с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили объекты в располагающемся в Горловском районе республике городе Енакиево, восстановлением которых занимается Ленинградская область. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что специалисты из Ленобласти закрыли тепловой контур социальных объектов. В 2022 году им удалось отремонтировать три школы, а также три детских сада.

«В одной из школ нам показали произведенный объем работ: заменены окна, двери, отремонтирован спортзал, теперь в нем новый инвентарь, закуплены оборудование для столовой и компьютерный класс. Следующий этап — внутренняя отделка», — заявил врио главы ДНР.