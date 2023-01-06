В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
10 минут назад

Кириенко посетил восстанавливаемые Ленобластью объекты в ДНР

Lenta.ru

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко вместе с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили объекты в располагающемся в Горловском районе республике городе Енакиево, восстановлением которых занимается Ленинградская область. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Кириенко посетил восстанавливаемые Ленобластью объекты в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что специалисты из Ленобласти закрыли тепловой контур социальных объектов. В 2022 году им удалось отремонтировать три школы, а также три детских сада.

«В одной из школ нам показали произведенный объем работ: заменены окна, двери, отремонтирован спортзал, теперь в нем новый инвентарь, закуплены оборудование для столовой и компьютерный класс. Следующий этап — внутренняя отделка», — заявил врио главы ДНР.

Также, по его словам, специалисты эффективно решили проблему дефицита воды, пробурив 23 скважины возле котельных и три возле больниц.

Политика,Сергей Кириенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители