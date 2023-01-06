Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил военнослужащих БАРС «Каскад» в Донбассе, обсудив с военными ситуацию на фронте и работу, которая ведется для обеспечения безопасности проживания личного состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Фото: Телеграм-канал «Дмитрий Саблин» Телеграм-канал «Дмитрий Саблин»

«Поговорили с этими парнями-героями из Донецка, Горловки, Енакиева, несущими на себе основную тяжесть боев за освобождение ДНР.

Конечно, были и подарки, нужные для выполнения задач — коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки», — написал он.

По словам Саблина, среди бойцов подразделения есть также выходец из Марокко. Несколько лет назад он переехал в Донбасс ради любви, остался, получил гражданство и теперь участвует в боевых действиях.

«Наши хвалят. В общем, у марокканцев неплохо получается не только в футбол», — заключил депутат.