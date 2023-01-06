В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Кириенко посетил военнослужащих БАРС "Каскад" в Донбассе

Газета.Ru

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил военнослужащих БАРС «Каскад» в Донбассе, обсудив с военными ситуацию на фронте и работу, которая ведется для обеспечения безопасности проживания личного состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Кириенко посетил военнослужащих БАРС "Каскад" в Донбассе
Фото: Телеграм-канал «Дмитрий Саблин»Телеграм-канал «Дмитрий Саблин»

«Поговорили с этими парнями-героями из Донецка, Горловки, Енакиева, несущими на себе основную тяжесть боев за освобождение ДНР.

Конечно, были и подарки, нужные для выполнения задач — коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки», — написал он.

По словам Саблина, среди бойцов подразделения есть также выходец из Марокко. Несколько лет назад он переехал в Донбасс ради любви, остался, получил гражданство и теперь участвует в боевых действиях.

«Наши хвалят. В общем, у марокканцев неплохо получается не только в футбол», — заключил депутат.

Ранее Кириенко заявил, что патриотизм сегодня проверяется действиями и ответственностью. При этом замруководителя администрации президента считает, что настоящее мужество передается личным примером, а не словами или текстами.

Политика,Сергей Кириенко,Дмитрий Саблин,Администрация Президента РФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители