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34 минуты назад

В ЕС прокомментировали инициативу России о рождественском прекращении огня

Lenta.ru

Рождественское перемирие должно сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины. Так инициативу России о временном прекращении огня прокомментировал глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Его слова в пятницу, 6 января, приводит ТАСС.

В ЕС прокомментировали инициативу РФ о прекращении огня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В противном случае его можно рассматривать как «попытку выиграть время на перегруппировку войск», считает европейский политик.

«Предложение России не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле», — заявил он.

ООН поддержала предложенное Путиным на время Рождества перемирие

Ранее президент России Владимир Путин в честь Рождества поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновениям с полудня 6 января до полуночи 7 января.

Украинский президент Владимир Зеленский это предложение отверг, назвав его «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить» продвижение украинских военных в Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

Комментируя отказ Киева от прекращения огня, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия», от которой власти страны отказались.

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