В ЕС прокомментировали инициативу РФ о прекращении огня

Рождественское перемирие должно сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины. Так инициативу России о временном прекращении огня прокомментировал глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Его слова в пятницу, 6 января, приводит ТАСС.

В противном случае его можно рассматривать как «попытку выиграть время на перегруппировку войск», считает европейский политик.

«Предложение России не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин в честь Рождества поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновениям с полудня 6 января до полуночи 7 января.

Украинский президент Владимир Зеленский это предложение отверг, назвав его «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить» продвижение украинских военных в Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.