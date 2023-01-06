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1 час назад

Посольство РФ в Чаде прокомментировало информацию о госперевороте

Елена Прошина

Посольство России в Чаде опровергло сообщения западных СМИ о новой попытке госпереворота в республике. Там заявили ТАСС, что на Западе таким образом пытаются нагнетать обстановку в государстве.

Посольство РФ в Чаде прокомментировало информацию о госперевороте
Фото: РамблерРамблер

В посольстве пояснили, что 5 января официальный представитель правительства Чада Азиз Махамат Салех отчитался о ходе расследования уголовного дела по факту попытки госпереворота, совершенной в декабре 2022 года 11 армейскими офицерами во главе с председателем Чадской организации по правам человека Барадином Бердеи Таргуио. Несмотря на месячную давность, западные СМИ «активно подхватили» его выступление с целью «нагнетания обстановки» в республики, отметили представители российской дипмиссии.

Они уточнили, что главным образом в распространении ложных сообщений приняли участие Reuters, BBC, Agence France-Presse, которые «де-факто выполняют дестабилизирующую роль».

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