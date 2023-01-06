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13 минут назад

Акция в поддержку Марата Касема прошла в Москве у посольства Латвии

Илья Родин

В Москве у посольства Латвии прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом пишет РИА «Новости».

Акция в поддержку Марата Касема прошла в Москве у посольства Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что участники акции пришли к латвийскому посольству несмотря на холодную погоду.

Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: «Свободу Марату Касему», «Марат, мы с тобой!», «Хартия ЕС вышла из ЕС».

Кроме того, у участников были плакаты «Что там со свободой слова, Латвия», «Свобода слова в свободном падении».

На акции присутствовал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. У него в руках был плакат с надписью «Руки прочь от российских журналистов».

Напомним, что Марат Касем 30 декабря 2022 года поехал в Латвию по семейным делам. В стране его задержали, в настоящее время он находится в Центральной рижской тюрьме.

Ему могут быть предъявлены обвинения в нарушении экономических санкций ЕС в отношении России, а также в шпионаже.

Политика,Дмитрий Киселев,ЕС,
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