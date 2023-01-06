В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
9 минут назад

Посол Антонов заявил, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца»

Ura.Ru

Отказ от прекращения огня на Украине означает, что США настроены вести боевые действия «до последнего Украинца». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов озвучил цели США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют „попыткой взять передышку“. Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами „до последнего украинца“, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — заявил Антонов.

Его слова передает telegram-канал Посольства России в США.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. 5 января 2023 года Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Ограничения вводятся на 36 часов. В случае нарушения режима со стороны ВСУ армия России нанесет удар, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает RT.

Политика,Денис Пушилин,Анатолий Антонов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители