Антонов озвучил цели США на Украине

Отказ от прекращения огня на Украине означает, что США настроены вести боевые действия «до последнего Украинца». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов .

«Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют „попыткой взять передышку“. Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами „до последнего украинца“, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — заявил Антонов.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. 5 января 2023 года Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Ограничения вводятся на 36 часов. В случае нарушения режима со стороны ВСУ армия России нанесет удар, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает RT.