В России ответили на заявление Байдена о спецоперации

Фото: ТАСС ТАСС

«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал парламентарий.

Напомним, 5 января американский лидер заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. На заседании своего кабинета глава Белого дома сказал, что западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил Байден.

По его словам, несколькими часами ранее у него состоялось продолжительное обсуждение с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуации вокруг Украины и взаимодействия в рамках западных «альянсов в Европе».

«Мы расширим поддержку Украины», — обещал президент США, говоря о беседе с Шольцем.