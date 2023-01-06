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13 минут назад

В России ответили на заявление Байдена о спецоперации

Елена Прошина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Москвой с помощью Украины, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

В России ответили на заявление Байдена о спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал парламентарий.

Напомним, 5 января американский лидер заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. На заседании своего кабинета глава Белого дома сказал, что западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил Байден.

По его словам, несколькими часами ранее у него состоялось продолжительное обсуждение с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуации вокруг Украины и взаимодействия в рамках западных «альянсов в Европе».

«Мы расширим поддержку Украины», — обещал президент США, говоря о беседе с Шольцем.

6 января США намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву, она составит рекордные 3 миллиарда долларов. Вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки Киеву.

Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня

Политика,Олаф Шольц,Алексей Пушков,Джозеф Байден,
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