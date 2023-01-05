В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
48 минут назад

Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение Москвы о прекращении огня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в Кремле сомневаются, что советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией перемирия, выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского.

Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины»,

5 января Путин поручил Министерству бороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители