Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение Москвы о прекращении огня. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По его словам, в Кремле сомневаются, что советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией перемирия, выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского.

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины»,