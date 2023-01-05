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12 минут назад

Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»

Елена Прошина

Российская сторона проясняет обстоятельства задержания в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом в эфире Радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»
Фото: РамблерРамблер

«Мы проясняем детали случившегося. Исходим из того, что это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод», — сказала она.

По словам Захаровой, Касем многие годы являлся «объектом травли и преследований со стороны целого ряда прибалтийских стран», поэтому его задержание можно расценивать как «месть диктаторских режимов за его свободу, правду и принципиальность». Она отметила, что журналист лично не раз говорил об этом.

«Мы требуем подключения международных организаций, уполномоченных по свободе слова, по линии всех международных структур, в связи с тем, что Касем неоднократно говорил, что чувствует угрозу. И сейчас его опасения и предположения, к сожалению, стали реальностью», — добавила Захарова.

По ее мнению, международное сообщество «обязано вернуть зарвавшиеся режимы в лоно закона».

В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже

Касема задержали в Латвии, когда он приехал туда 30 декабря по семейным обстоятельствам. Сегодня, 5 января, рижский суд заключил его под стражу, а затем и вовсе перевел в Центральную тюрьму.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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