Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»

Российская сторона проясняет обстоятельства задержания в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом в эфире Радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Рамблер Рамблер

«Мы проясняем детали случившегося. Исходим из того, что это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова, защиты прав журналистов, неприкосновенности прав и свобод», — сказала она.

По словам Захаровой, Касем многие годы являлся «объектом травли и преследований со стороны целого ряда прибалтийских стран», поэтому его задержание можно расценивать как «месть диктаторских режимов за его свободу, правду и принципиальность». Она отметила, что журналист лично не раз говорил об этом.

«Мы требуем подключения международных организаций, уполномоченных по свободе слова, по линии всех международных структур, в связи с тем, что Касем неоднократно говорил, что чувствует угрозу. И сейчас его опасения и предположения, к сожалению, стали реальностью», — добавила Захарова.

По ее мнению, международное сообщество «обязано вернуть зарвавшиеся режимы в лоно закона».