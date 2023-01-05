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9 минут назад

В Кремле ничего не известно о слухах про поездку Путина в Донецк на Рождество

ТАСС

Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали поездку Путина в Донецк на Рождество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам ничего не известно о таких слухах", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать соответствующие слухи, появившиеся ранее в телеграм-каналах.

Кремль пока не раскрывает, где именно Путин будет на рождественской службе. При этом ранее Песков отрицательно ответил на вопрос ТАСС, посетит ли президент службу в одном из регионов РФ или придет ли в церковь в Ново-Огарево: "Ни то, ни другое. Сообщим".

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В четверг глава государства поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Кроме того, в соответствующих указаниях Путина содержался призыв к украинской стороне также объявить режим прекращения огня и дать возможность мирным гражданам посетить рождественские службы.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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