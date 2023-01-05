В Кремле прокомментировали поездку Путина в Донецк на Рождество

Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк . Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

Кремль пока не раскрывает, где именно Путин будет на рождественской службе. При этом ранее Песков отрицательно ответил на вопрос ТАСС, посетит ли президент службу в одном из регионов РФ или придет ли в церковь в Ново-Огарево: "Ни то, ни другое. Сообщим".