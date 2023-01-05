В Думе прокомментировали обращение посольства США к россиянам

"Посольство США в Москве выпустило видеообращение к россиянам, где выразило солидарность с теми, кто, по их мнению, "стремится создать более мирное будущее". В ролике транслируются кадры с незаконных протестных акций против СВО. По сути, обращение посольства - это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела", - сказал он журналистам в четверг.