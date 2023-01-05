В Думе прокомментировали обращение посольства США к россиянам

Обращение посольства США в Москве к российскому народу является призывом к беспорядкам и грубым вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Посольство США в Москве выпустило видеообращение к россиянам, где выразило солидарность с теми, кто, по их мнению, "стремится создать более мирное будущее". В ролике транслируются кадры с незаконных протестных акций против СВО. По сути, обращение посольства - это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела", - сказал он журналистам в четверг.
По словам Пискарева, везде, "куда после Второй мировой войны приходили США под личиной миротворца, начинали литься кровь и слезы, а конфликты разгорались еще сильней".
"Вот и сегодня, накачивая свой карманный режим в Киеве все более смертоносным оружием и поощряя на новые преступления, из Вашингтона фальшивым голосом заявляют о мире. Соединенным Штатам давно пора заняться решением своих внутренних проблем, а не лезть к нам сюда в овечьей шкуре. Россияне давно научились понимать истинные намерения заокеанских "доброжелателей" и знают настоящую ценность подобным насквозь лживым заявлениям", - заключил депутат.