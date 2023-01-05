Медведев рассказал о главном новогоднем подарке для НАТО

Выход многоцелевого фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на службу "приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России", убежден зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1 000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", - написал политик в четверг в своем Telegram-канале.
Врагам России и их "прихвостням" "никогда не будет прощения", подчеркнул Медведев.
"Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", - заключил он.