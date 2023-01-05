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15 минут назад

Медведев оценил обращение США к россиянам словами «предел моральной деградации»

Lenta.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил обращение посольства США к гражданам России. Своим мнением политик поделился в Telegram.

Медведев оценил обращение США к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации», — написал бывший президент России.

Он отметил, что США поставляет оружие Украине и тем самым «чужими руками истребляет тысячи людей».

Медведев также описал обращение американского диппредставительства словами «запредельный цинизм в лучших традициях нацистов», а сотрудников посольства, опубликовавших пост, назвал sons of bitches (в переводе на русский язык — «сукины дети»).

Посольство США обратилось к россиянам

Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в сообщении.

На этих строках на видео появляются кадры военного конфликта на Украине и акций протестов в российских городах.

Американское посольство также написало, что США и Россия «соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Также в посте указано, что в США не перестают уважать русскую культуру и читать произведения русских классиков в школах.

Политика,Дмитрий Медведев,
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