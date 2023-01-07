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1 час назад

Сенатор описал «большой разрыв» между Европой и Россией

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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале описал «большой разрыв» между Европой и Россией в вопросе поставок газа.

Сенатор описал «большой разрыв» между Европой и Россией
Фото: ТАССТАСС

«Произошло то, что я называю "большим разрывом" между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по "Северному потоку"», — заявил сенатор.

Пушков добавил, что взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» поставил крест даже на теоретической возможности возобновления поставок газа в Германию.

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Сенатор указал, что поставки газа служили основой особых отношений между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. По его словам, их прекращение отбрасывает ситуацию на 50 лет назад, к периоду до соглашения «газ-трубы», заключенному между СССР и ФРГ в 1970 году и получившему название сделки века из-за предполагаемого сотрудничества на десятилетия.

Ранее глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг предупредил, что связь между США и Европой может разрушиться из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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