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19 минут назад

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Елена Прошина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Во время разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также проект газового хаба. Об этом пишет РИА Новости.

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в канцелярии президента Турции, в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, среди которых отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы. В частности, был поднят вопрос скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

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«Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" и предпринять конкретные шаги по ее реализации как можно скорее», - подчеркнули в канцелярии.

Также президенты обсудили урегулирование конфликта на Украине. Так, Эрдоган высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса мирными средствами.

Лидеры затронули и ситуацию в Сирии. В частности, президент Турции высказался за конкретные шаги по очистке севера страны от террористов. Кроме того, он заявил о необходимости принятия руководством Сирии политических шагов для нормализации с ней отношений.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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