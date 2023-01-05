Володин отреагировал на планы ФРГ передать замороженные активы РФ Киеву

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что планируемое изъятие российских активов в пользу Украины говорит о том, что Германия решила переложить проблемы, создавшие их предшественники на Россию. Это в последствие может привести к игнорированию и другими странами международного права.

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«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины», - написал он.

По его мнению, этот процесс положит начало тому, когда и другие страны станут игнорировать международное право, забирать то, что посчитают нужным.

«Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое», - написал спикер Госдумы.

При этом он подчеркнул, что как только такое решение состоится, Россия будет иметь право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.