В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

Володин отреагировал на планы ФРГ передать замороженные активы РФ Киеву

Елена Прошина

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что планируемое изъятие российских активов в пользу Украины говорит о том, что Германия решила переложить проблемы, создавшие их предшественники на Россию. Это в последствие может привести к игнорированию и другими странами международного права.

Володин отреагировал на планы ФРГ передать замороженные активы РФ Киеву
Фото: риа новостириа новости

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины», - написал он.

По его мнению, этот процесс положит начало тому, когда и другие страны станут игнорировать международное право, забирать то, что посчитают нужным.

«Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое», - написал спикер Госдумы.

При этом он подчеркнул, что как только такое решение состоится, Россия будет иметь право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Германия может стать первой страной, которая конфискует российские активы. Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца, в целом, поддерживает требование Украины о «военных репарациях». Однако в правительстве пока нет единой позиции по данному вопросу.

Политика,Олаф Шольц,Вячеслав Володин,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители