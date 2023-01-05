Россию признали влиятельным государством после США и Китая

Россию назвали третьим по мощи государством после США и Китая. Рейтинг с таким результатом опубликовало издание US News and World Report, передает РЕН.ТВ.
Как говорится в публикации, самой могущественной страной в мире признали Соединенные Штаты. Второе место занял Китай, а за ним — Российская Федерация.
Издание пишет, что боевые действия на Украине во многом повлияли на восприятие России в мире — негатив к стране со стороны мировой общественности существенно возрос.
При этом US News and World Report указало, что Россия все еще самая большая страна в мире по площади, а также одна из наиболее крупных экономик планеты, хотя таких высот государству удалось добиться преимущественно благодаря продаже ресурсов.
Россия также остается постоянным членом Совета безопасности ООН и активно участвует в работе G20.
Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Китай в полной мере осознают необходимость укрепить стратегическую связь между Москвой и Пекином. Заместитель министра указал, что дружба между странами особенно актуальна на фоне роста конфликтного потенциала в мире, а также политики Запада, направленной на «разрушение глобальной системы безопасности» и сдерживание развития отдельных стран.