Россию признали влиятельным государством после США и Китая

Россию назвали третьим по мощи государством после США и Китая. Рейтинг с таким результатом опубликовало издание US News and World Report, передает РЕН.ТВ.

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Как говорится в публикации, самой могущественной страной в мире признали Соединенные Штаты. Второе место занял Китай, а за ним — Российская Федерация.

Издание пишет, что боевые действия на Украине во многом повлияли на восприятие России в мире — негатив к стране со стороны мировой общественности существенно возрос.

При этом US News and World Report указало, что Россия все еще самая большая страна в мире по площади, а также одна из наиболее крупных экономик планеты, хотя таких высот государству удалось добиться преимущественно благодаря продаже ресурсов.

Россия также остается постоянным членом Совета безопасности ООН и активно участвует в работе G20.