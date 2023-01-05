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48 минут назад

Россию признали влиятельным государством после США и Китая

Елена Прошина

Россию назвали третьим по мощи государством после США и Китая. Рейтинг с таким результатом опубликовало издание US News and World Report, передает РЕН.ТВ.

Россию признали влиятельным государством после США и Китая
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, самой могущественной страной в мире признали Соединенные Штаты. Второе место занял Китай, а за ним — Российская Федерация.

Издание пишет, что боевые действия на Украине во многом повлияли на восприятие России в мире — негатив к стране со стороны мировой общественности существенно возрос.

При этом US News and World Report указало, что Россия все еще самая большая страна в мире по площади, а также одна из наиболее крупных экономик планеты, хотя таких высот государству удалось добиться преимущественно благодаря продаже ресурсов.

Россия также остается постоянным членом Совета безопасности ООН и активно участвует в работе G20.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Китай в полной мере осознают необходимость укрепить стратегическую связь между Москвой и Пекином. Заместитель министра указал, что дружба между странами особенно актуальна на фоне роста конфликтного потенциала в мире, а также политики Запада, направленной на «разрушение глобальной системы безопасности» и сдерживание развития отдельных стран.

Политика,Андрей Руденко,МИД России,Совбез ООН,
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