В постпредстве РФ расшифровали послание Макрона Зеленскому

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8 минут назад

Полянский: Франция и Германия продолжат подливать масло в конфликт на Украине

Ura.Ru

Франция и Германия продолжат эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, реагируя на слова президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Фото: ТАССТАСС

«Перевод с французского: Франция продолжит подливать масло в конфликт, который она активно разжигает и готовит с 2014 года рука об руку с Германией. Мы хорошо все это приняли к сведению», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Путин отмечал, что цель спецоперации — защита мирного население Донбасса от геноцида киевских властей, который начался в 2014 году.

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8 декабря экс-канцлер Германии Меркель заявила, что Запад использовал Минские соглашения 2014 года для того, чтобы дать время Украине подготовиться к боевым действиям. Об этом сообщает телеканал 360. 9 декабря Путин заявил, что слова Меркель означают правильность решения о начале СВО. Он отметил, что до 24 февраля Россия надеялась договориться в рамках Минских соглашений.

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