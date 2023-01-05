В постпредстве РФ расшифровали послание Макрона Зеленскому

Франция и Германия продолжат эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, реагируя на слова президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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«Перевод с французского: Франция продолжит подливать масло в конфликт, который она активно разжигает и готовит с 2014 года рука об руку с Германией. Мы хорошо все это приняли к сведению», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Путин отмечал, что цель спецоперации — защита мирного население Донбасса от геноцида киевских властей, который начался в 2014 году.