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22 минуты назад

Тайвань расширил ограничения на экспорт в Россию

Lenta.ruиещё 2

Министерство экономики Тайваня (MOEA) расширило ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Тайвань ввел новые ограничения против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В общей сложности в обновленный перечень вошло 52 наименования. В их числе оказались вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, продукция машиностроения. Как отметили в ведомстве, данные меры направлены на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Новые правила экспорта уже вступили в силу. Министерство призвало поставщиков соблюдать правила экспортного контроля и проводить надлежащую проверку перед осуществлением сделок с Россией и Белоруссией.

В июне 2022 года MOEA запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Кроме того, нельзя поставлять микросхемы, у которых более 144 контактов. Также запрещается импорт отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Белоруссия попала под ограничения, потому что она может помочь России импортировать такие товары, считают власти Тайваня.

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