Тайвань ввел новые ограничения против России

Министерство экономики Тайваня (MOEA) расширило ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. Об этом говорится на сайте ведомства.

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В общей сложности в обновленный перечень вошло 52 наименования. В их числе оказались вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, продукция машиностроения. Как отметили в ведомстве, данные меры направлены на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Новые правила экспорта уже вступили в силу. Министерство призвало поставщиков соблюдать правила экспортного контроля и проводить надлежащую проверку перед осуществлением сделок с Россией и Белоруссией.