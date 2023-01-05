В России указали на попадание Запада и Востока в ловушку Турции

Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет газета «Коммерсант», его можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года, так как он продолжает сохранять статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта с начала спецоперации.
Издание отмечает, что Эрдоган получает политические и экономические выгоды от ситуации, хотя он сам постоянно говорит о том, что необходимо добиться мира как можно скорее.
«Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — говорится в статье.