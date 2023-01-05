В России указали на попадание Запада и Востока в ловушку Турции

Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет газета «Коммерсант», его можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года, так как он продолжает сохранять статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта с начала спецоперации.