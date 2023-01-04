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17 минут назад

Захарова предупредила уехавших за границу россиян о последствиях

Елена Прошина

Покинувшие Россию граждане не должны удивляться соответствующему ответу на их политические лозунги. Такое заявление в эфире своей авторской программы на радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова предупредила уехавших за границу россиян о последствиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она призвала не грести всех уехавших за границу россиян под одну гребенку, поскольку у них «могут быть разные истории». По мнению Захаровой, с каждым случаем нужно разбираться отдельно, смотря «на фактологию».

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«Но есть очень важная и принципиальная вещь. Если люди выступают с какими-то политическими лозунгами — вне зависимости от того, кем они являются — они должны понимать, что может и должен последовать ответ. И удивительно, что это их изумляет», — отметила она.

Захарова считает, что «правильнее и честнее» если они поймут что, делая политические заявления, стоит ожидать ответа на это, потому что у всех в этом одинаковые права. Она добавила, что это является «одним из базовых понятий демократии».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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