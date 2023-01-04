Захарова предупредила уехавших за границу россиян о последствиях

Покинувшие Россию граждане не должны удивляться соответствующему ответу на их политические лозунги. Такое заявление в эфире своей авторской программы на радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она призвала не грести всех уехавших за границу россиян под одну гребенку, поскольку у них «могут быть разные истории». По мнению Захаровой, с каждым случаем нужно разбираться отдельно, смотря «на фактологию».
«Но есть очень важная и принципиальная вещь. Если люди выступают с какими-то политическими лозунгами — вне зависимости от того, кем они являются — они должны понимать, что может и должен последовать ответ. И удивительно, что это их изумляет», — отметила она.
Захарова считает, что «правильнее и честнее» если они поймут что, делая политические заявления, стоит ожидать ответа на это, потому что у всех в этом одинаковые права. Она добавила, что это является «одним из базовых понятий демократии».