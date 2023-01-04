Путин провел переговоры с президентом Узбекистана

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В ходе разговора главы государств подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения союзничества и стратегического партнерства, а также наращивать товарооборот и расширять сотрудничество в разных сферах. Помимо прочего, Мирзиеев поблагодарил Путина за гостеприимство во время неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

30 декабря российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый контакт Путина с китайским коллегой с момента переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая в октябре.