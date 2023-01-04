В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации

Депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил об отсутствии предпосылок к новой волне мобилизации в ближайшие полгода. Об этом сообщает "Чита.Ру".

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"Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации", - сказал депутат.

По его словам, к таким шагам нет "предпосылок и условий" при том, что мобилизованные ранее еще не все начали участвовать в СВО.

"Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации".