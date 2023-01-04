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15 минут назад

Пушилин рассказал о решении Путина наградить военных из Макеевки

Lenta.ruиещё 9

Президент России Владимир Путин принял решение наградить бойцов, спасавших своих товарищей после удара ВСУ по Макеевке. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин во время посещения больницы, куда были доставлены раненые, передает военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Пушилин рассказал о решении Путина наградить военных из Макеевки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пушилина, пока речь идет о шестерых военнослужащих, но Минобороны РФ сейчас собирает всю информацию, чтобы представить к награде других бойцов.

«Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей», — заявил он.

Ранее 4 января Пушилин сказал, что военнослужащие, попавшие под обстрел здания ПТУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, помогая спасать пострадавших товарищей.

«Офицеры полка, некоторые, кстати, также из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой вытаскивая солдат», — отметил он.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты американского производства HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.

Российское Минобороны признало гибель 89 военнослужащих. Ведомство сочло основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».

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