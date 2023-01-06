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1 час назад

Депутат Нилов: в Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Газета.Ruиещё 2

В 2023 году в Государственную думу будет внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает РИА Новости.

В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
Фото: ТАССТАСС

"(В этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год", - сказал депутат.

По его словам, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся "своим размером". Как указал парламентарий, нынешний же размер стипендий - "это не стипендии, они что есть, что их нет". Их необходимо "повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость", отметил он.

При этом, как указал политик, для тех, кто учится и работает выплаты в 2-3 тысячи рублей ничего не решают. Он также высказался о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента. Как заявил Нилов, вопрос не конкретно в размере таких выплат.

По его словам, минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами - "какая сумма выше, то и должно быть".

Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга заявил, что прибавку к студенческой стипендии на Новый год можно сделать по образцу 13-й зарплаты. До этого Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить ряд стипендий до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов с 1 сентября 2023 года.

Политика,Ярослав Нилов,Минобрнауки России,ЛДПР,Госдума,
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