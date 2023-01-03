В Госдуме назвали диким введение в Литве моратория на русскую культуру

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости прокомментировал желание властей Литвы ввести мораторий на русскую культуру, назвав их планы бессмысленными и дикими.
«Это дико и бессмысленно», — заявил он.
По словам депутата, таким образом власти страны лишат своих граждан определенных возможностей к процветанию и просвещению.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что слова министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о возможном введении в стране моратория на русскую культуру ее не удивили. Она подчеркнула, что если правительство страны продолжит предпринимать подобные действия, то государство останется вообще без культуры.