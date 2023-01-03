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44 минуты назад

В Госдуме назвали диким введение в Литве моратория на русскую культуру

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости прокомментировал желание властей Литвы ввести мораторий на русскую культуру, назвав их планы бессмысленными и дикими.

В Госдуме назвали диким введение в Литве моратория на русскую культуру
Фото: ТАССТАСС

«Это дико и бессмысленно», — заявил он.

По словам депутата, таким образом власти страны лишат своих граждан определенных возможностей к процветанию и просвещению.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что слова министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о возможном введении в стране моратория на русскую культуру ее не удивили. Она подчеркнула, что если правительство страны продолжит предпринимать подобные действия, то государство останется вообще без культуры.

Политика,Елена Драпеко,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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