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1 час назад

Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили ситуацию на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили ситуацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

На сайте МИД России говорится, что Лавров поздравил Коэна с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем.

«Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции», – указали в МИД России.

Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества, была акцентирована необходимость созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Ранее Коэн заявил, что Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,
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