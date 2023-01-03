Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

На сайте МИД России говорится, что Лавров поздравил Коэна с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем.

«Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции», – указали в МИД России.

Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества, была акцентирована необходимость созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.