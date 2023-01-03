Путин увеличил штат МЧС на 15 тыс. сотрудников

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность МЧС России на почти 15 тыс. сотрудников.
"Установить предельную штатную численность Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом планируется с 1 января 2024 года увеличить штат еще на 4 тыс. человек - до 307 101 единицы.
Последний раз численность штата министерства увеличивалась в 2019 году до 288 565 единиц.