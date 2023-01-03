Путин увеличил штат МЧС на 15 тыс. сотрудников

"Установить предельную штатную численность Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом планируется с 1 января 2024 года увеличить штат еще на 4 тыс. человек - до 307 101 единицы.