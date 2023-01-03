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27 минут назад

Бастрыкин поручил завести дело за привлечение СБУ к ответственности двух командиров ВС РФ

ТАССиещё 2

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с привлечением СБУ к ответственности командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ и экс-командующего Черноморским флотом ВМФ РФ, сообщает СК в Telegram-канале во вторник.

Бастрыкин дал поручение после решения ВСУ по двум командирам ВС РФ
Фото: ТАССТАСС

"Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ С. Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ И. Осипова", - сообщает СК.

По информации из открытых источников, Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ "в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины".

Глава СК отреагировал на обвинения СБУ в адрес Набиуллиной

В рамках уголовного дела Следственный комитет РФ установит должностных лиц СБУ, принявших решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности.

Политика,Армия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Верховный суд,СБУ,
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