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30 минут назад

В России назвали возможный ответ на военные угрозы Японии

Lenta.ru

Россия может значительно усилить оборону границы с Японией в случае появления серьезной угрозы со стороны Токио. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал о возможном ответе Москвы.

В России назвали возможный ответ на военные угрозы Японии
Фото:  Тверское отделение "Справедливой России" Тверское отделение "Справедливой России"

«Как отреагируют [страны Запада] — понятно. Сегодня большинство стран действуют под диктовку США, а их позиция нам абсолютно понятна», — сказал депутат.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что курс премьер-министра Японии Фумио Кисиды, нацеленный на отказ от мирного развития страны, вынуждает Москву принять ответные адекватные меры по блокировке военных угроз.

По его мнению, военные учения около границ России с участием партнеров Токио говорят о милитаризации Японии.

Дипломат также отметил, что диалог с Японией о заключении мирного договора невозможен из-за антироссийского курса страны. По его мнению, нельзя обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает «откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны».

После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Главным препятствием для этого остается вопрос принадлежности южных Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Их Токио называет своими северными территориями.

Политика,Фумио Кисида,Андрей Руденко,Алексей Чепа,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,
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