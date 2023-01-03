В России назвали возможный ответ на военные угрозы Японии

Россия может значительно усилить оборону границы с Японией в случае появления серьезной угрозы со стороны Токио. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал о возможном ответе Москвы.

Фото: Тверское отделение "Справедливой России" Тверское отделение "Справедливой России"

«Как отреагируют [страны Запада] — понятно. Сегодня большинство стран действуют под диктовку США, а их позиция нам абсолютно понятна», — сказал депутат.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что курс премьер-министра Японии Фумио Кисиды, нацеленный на отказ от мирного развития страны, вынуждает Москву принять ответные адекватные меры по блокировке военных угроз.

По его мнению, военные учения около границ России с участием партнеров Токио говорят о милитаризации Японии.

Дипломат также отметил, что диалог с Японией о заключении мирного договора невозможен из-за антироссийского курса страны. По его мнению, нельзя обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает «откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны».