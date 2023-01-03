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21 минуту назад

Путин поздравил Токаева с Новым годом

Илья Родин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили вопросы международной повестки, обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин созвонился с Токаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что президенты во время переговоров отметили « высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

Токаев увидел политический символизм в своей встрече с Путиным

Глава Казахстана поблагодарил российского коллегу за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года.

Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, договорились о продолжении координации по ним по линии правительств и профильных структур.

Политика,Владимир Путин,
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