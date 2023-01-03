Путин созвонился с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили вопросы международной повестки, обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что президенты во время переговоров отметили « высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

Глава Казахстана поблагодарил российского коллегу за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года.