МИД РФ объяснил невозможность обсуждения мирного договора с Японией

Токио не отказывается от антироссийского курса, поэтому диалог по мирному договору невозможен, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом пишет ТАСС.

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Руденко подчеркнул, что в ведомстве не наблюдают каких-либо признаков отхода Токио от антироссийского курса, попыток исправить сложившуюся ситуацию.

Соответственно, пояснил замглавы МИД, обсуждение мирного договора «с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно».

Дипломат уточнил, что ранее Москва вела диалог с Токио о полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве. Этот документ был призван определить ключевые направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских связей.