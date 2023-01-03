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12 минут назад

МИД РФ: диалог по мирному договору с Японией невозможен

Илья Родин

Токио не отказывается от антироссийского курса, поэтому диалог по мирному договору невозможен, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом пишет ТАСС.

МИД РФ объяснил невозможность обсуждения мирного договора с Японией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руденко подчеркнул, что в ведомстве не наблюдают каких-либо признаков отхода Токио от антироссийского курса, попыток исправить сложившуюся ситуацию.

Соответственно, пояснил замглавы МИД, обсуждение мирного договора «с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно».

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Дипломат уточнил, что ранее Москва вела диалог с Токио о полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве. Этот документ был призван определить ключевые направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских связей.

По его словам, после начала спецоперации на Украине администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды активно включилась в антироссийскую кампанию, фактически уничтожила накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества.

Политика,Фумио Кисида,Андрей Руденко,МИД России,
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