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1 час назад

МИД РФ: КНР отдает приоритет мирному решению тайваньского вопроса

Газета.Ruиещё 4

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Пекин предпочитает мирные методы решения тайваньского вопроса. Об этом сообщает ТАСС. "Считаем, что китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в вопросе Тайваня. Вместе с тем подчеркиваем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая, — заявил дипломат. По его предположению, в Китае отдают приоритет мирным методам решения тайваньского вопроса. Ранее Руденко заявил, что возвращение к "дипломатии саммитов" образца 2018–2019 годов в корейском урегулировании, когда Пхеньян совершал инициативные и безответные жесты доброй воли своим оппонентам, уже невозможно. До этого заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что Япония не отказывается от антироссийского курса, поэтому диалог по мирному договору невозможен. Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации.

МИД РФ: в корейском урегулировании возвращение к "дипломатии саммитов" уже невозможно
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Андрей Руденко,МИД России,ЕС,
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