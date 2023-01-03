Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телеграмме главе внешнеполитического ведомства Сербии Ивице Дачичу заявил, что Россия всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее "сильную занятость". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Сербии.

Фото: Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

"Всегда открыты для контактов с сербскими друзьями", — отметил Лавров.

После Лавров от руки приписал к напечатанному тексту: "хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты". По славам главы МИД РФ, в 2022 году "российско-сербские отношения в очередной раз прошли проверку на прочность", несмотря на непростые международные обстоятельства.