Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телеграмме главе внешнеполитического ведомства Сербии Ивице Дачичу заявил, что Россия всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее "сильную занятость". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Сербии.
"Всегда открыты для контактов с сербскими друзьями", — отметил Лавров.
После Лавров от руки приписал к напечатанному тексту: "хотя и понимаю, что вы сейчас сильно заняты". По славам главы МИД РФ, в 2022 году "российско-сербские отношения в очередной раз прошли проверку на прочность", несмотря на непростые международные обстоятельства.
Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что республика может рассчитывать лишь на помощь со стороны России, если Совбез Организации объединенных наций вновь решит поднять вопрос о событиях в Сребренице. По его словам, в прошлый раз тема геноцида была поднята в 2015 году и только в Москве выслушали позицию Белграда.