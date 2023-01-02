В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
11 минут назад

В Госдуме отреагировали на инцидент с Меладзе на корпоративе

Lenta.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Таким образом он отреагировал на недавний инцидент с исполнителем на корпоративе, предположительно, в Дубае, соответствующий пост был опубликован в Telegram.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий
Фото: ТАССТАСС

По мнению депутата Госдумы, поведение артиста достойно осуждения.

«По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон», — выразил мнение Миронов и посоветовал Меладзе «определиться» и «выбрать сторону».

Возможное лишение певца всех званий политик назвал честным и справедливым решением.

Меладзе продолжил фразу «Слава Украине» на корпоративе

Ранее стало известно, что Меладзе на одном из корпоративов продолжил фразу «Слава Украине». Меладзе, убрав микрофон, ответил поклоннику короткой фразой и уже в микрофон добавил: «Тс-с». «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — одобрительно отреагировал собеседник.

Политика,Общество,Валерий Меладзе,Сергей Миронов,Госдума,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители