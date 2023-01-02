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3 часа назад

Новый глава МИД Израиля Коэн заявил о планах переговорить с Лавровым 3 января

Газета.Ruиещё 6

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил во время выступления на церемонии вступления в должность, что планирует 3 января провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его слова приводит сайт израильского правительства.

Новый глава МИД Израиля заявил о планах переговорить с Лавровым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Завтра у меня должна состояться беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а позже — с рядом министров иностранных дел стран Европы», — сказал он.

Коэн также отметил, что намерен укреплять отношения Израиля с государствами Европы и назвал главным приоритетом дипломатии развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был приведен к присяге ранее 29 декабря, провел первое заседание нового кабмина страны.

Политика,Биньямин Нетаньяху,Сергей Лавров,МИД России,
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