Новый глава МИД Израиля заявил о планах переговорить с Лавровым

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил во время выступления на церемонии вступления в должность, что планирует 3 января провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его слова приводит сайт израильского правительства.
«Завтра у меня должна состояться беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а позже — с рядом министров иностранных дел стран Европы», — сказал он.
Коэн также отметил, что намерен укреплять отношения Израиля с государствами Европы и назвал главным приоритетом дипломатии развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был приведен к присяге ранее 29 декабря, провел первое заседание нового кабмина страны.