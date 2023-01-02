В приграничном российском селе под обстрел ВСУ попало кладбище

При обстреле граничащего с Украиной села Муром Белгородской области часть снарядов попала на кладбище. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его данным, в результате атаки повреждено не менее 15 могил.

«Выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать», — заключил глава области.

Об обстреле Мурома стало известно ранее в понедельник, 2 января. Гладков уточнял, что пострадавших нет, но имеются повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша.