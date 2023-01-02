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1 час назад

Путин поздравил с днем рождения хореографа Юрия Григоровича

Москва24

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Путин поздравил с днем рождения хореографа Юрия Григоровича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"От души поздравляю Вас с Днем рождения. Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности", – указано в сообщении главы государства.

Российский лидер пожелал хореографу доброго здоровья и отметил, что достижения Григоровича в области сохранения и развития традиций отечественной школы балета заслуживают "самого глубокого уважения".

2 января Юрию Григоровичу исполнилось 96 лет. За свои заслуги он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, а также орденами Ленина и Октябрьской Революции.

Ранее заммера Москвы Наталья Сергунина заявила, что московские школьники и студенты в новогодние каникулы смогут посетить более 650 культурных мероприятий по программе "Пушкинская карта".

Политика,Юрий Григорович,Наталья Сергунина,Владимир Путин,
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